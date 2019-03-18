بالصور: محمد حماقي يحيي حفله جالسًا بسبب إصابته

أحيا النجم المصري محمد حماقي، حفلًا غنائيًا، نظمته مؤسسة “ديرجيست” بالتعاون مع وزارة الدفاع المصرية، للاحتفال بإنجازات الدولة المصرية وافتتاح فندق تريومف القطامية الذي نفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وظهر محمد حماقي في الحفل جالسًا على كرسي بسبب إجرائه عملية جراحية دقيقة، وتركيب شريحة و6 مسامير بقدمه، ولم يستطع الاعتذار عن الحفل نظرًا للارتباط بعقود مع إدارة الفندق ومنظم الحفلات الشهير والمنتج المصري وليد منصور.

وحضر الحفل عدد من القيادات المصرية في وزارة الدفاع والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بالإضافة إلى نجوم الفن الذين تم تكريمهم على هامش الاحتفال ومنهم: هاني رمزي، خالد الصاوي، داليا البحيري، رجاء الجداوي، إلهام شاهين، وفاء عامر، أسامة منير، أكرم حسني، وليد منصور، ماجد حسني، والشاعر بهاء الدين محمد، والشاعر خالد تاج الدين، والموسيقار هاني مهنا، وغيرهم من الفنانين.

وظهر في الحفل أيصّا المنتج وليد منصور وهو مصاب بخلع في الكتف، حيث وقع أرضًا خلال حضوره كواليس تصوير الفيلم السينمائي الجديد “كازابلانكا”.

وصعد محمد حماقي، للحفل بصحبة مدير أعماله حمدي بدر، ومع ظهوره تعالت صيحات وهتافات الحاضرين قائلين: “سلامتك يا حماقي”.

وحرص محمد حماقي، على تحية الجمهور وقال: “الحقيقة أنا مش في أحسن حالاتي لكن ما كانش ينفع أتأخر عليكم في مناسبة زي إنجازات الدولة” موجهًا الشكر لمن قاموا بالاطمئنان عليه خلال فترة مرضه.

وقدم حماقي في الحفل مجموعة من أغاني ألبومه الجديد منها “كل يوم من ده، يزلزل، صور، ليلي، من البداية”، وغيرها.