تُفرانيل" شادي مؤنس.. وصفة موسيقية لترميم الروح

يأخذني الفضول للبحث عن صناع عمل أي اغنية قبل الإستماع لها، ربما بدافع تهيئة الروح لما هو آت، وعندما أجد إسم "شادي مؤنس"، أدرك حينها أن موسيقاه ستكون بمثابة رحلة لعالم لا يعرف سوى الفن والرقي.

منذ أيام طرح صاحب الحنجرة الذهبية علي الحجار أغنية جديدة بعنوان "ليه الطريق"، من الحان شادي مؤنس، تأليف مايكل عادل، توزيع رفيق عدلي،

لك أن تتخيل كم الإبداع في هذا العمل الفني.

ولم يكن هذا هو التعاون الأول بين صناع هذا العمل، فقد تعاونوا من قبل خلال أغنية "قبل ما تواعد"، للفنان علي الحجار، ومن كلمات مايكل عادل وألحان شادي مؤنس، وتوزيع رفيق عدلي.

Advertisements

وطرح "مؤنس" منذ ايام أغنية "تفرانيل" التي نالت

على إعجاب الكثيرين، ونالت العديد من ردود الفعل الإيجابية، وهي غناء ولحن شادي مؤنس، وكلمات مصطفى إبراهيم ، وتوزيع رفيق عدلي.

وطرح أيضا ضمن ألبوم "تفرانيل"، العديد من الأغنيات التي استطاع من خلالها أن يقدم موسيقى تتسم بالرقي، وتحمل الكثير من المعاني بين طياتها، مثل: "كلمتين لمصر"،وهي كلمات الفاجومي "أحمد فؤاد نجم"، و "تيجي تروح"، من كلمات الشاعر الكبير "بهاء جاهين"، و "بدون إنذار" من كلمات الشاعر مايكل عادل، و "باب الهوى" من كلمات الشاعر"منتصر حجازي".