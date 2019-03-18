بعض الأعمال الفنية تظل عالقة بالذاكرة لسنوات، خصوصًا لو كانت هذه الأعمال مرتبطة بمرحلة الطفولة، فتصبح جزءًا يصنع الابتسامة كلما شاهدناه، من هذه الأعمال أغنية "فولا فولا"، للمطربة اللبنانية، نادينا، التي استطاعت بها أن تصل لقلوب الكثيرين.
عادت نادينا الفترة الماضية لجمهورها في مصر بطرح فيديو كليب جديد بعنوان "شوية وهطق"، وهو ميكس بين اللغتين المصرية والأجنبية، على غرار أغنيتها فىالطفولة، وتم تصوير أغلب المشاهد في كندا، وحققت الأغنية رد فعل إيجابيًا من الجمهور.
في حوار خاص مع "الــوفـد"، تحدثت نادينا عن تفاصيل أغنيتها التي تم طرحها، وعن أعمالها المقبلة، وتحدثت أيضًا عن تفاصيل زيارتها الأخيرة لمصر.
قائلةً، اخترت أغني بالمصري، لأن أغلب جمهوري ومتابعيني من مصر، وبناءً على رغبتهم وتشجيعهم
كشفت "نادينا" عن أغنيتها المقبلة، التي ستكون أيضًا باللهجة المصرية، من كلمات محمد شكري، وألحان بينو، وتوزيع هادي مسرة، وسيتم تسجيلها وتصويرها في كندا، من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.
وعن زيارتها الأخيرة لمصر، قالت نادينا، "مصر بالنسبة لي مختلفة عن بلاد كثيرة، أحب زيارة الأماكن التاريخية فيها، مثل الأهرامات، وأحب الجمهور المصري، يمكن من وقت أغنية "فولا"، أصبحت قريبة منهم، وأصبحوا الأقرب لي".
كانت هذه تفاصيل خبر نادينا" تحكي عن سبب حبها لمصر وتكشف تفاصيل أعمالها المقبلة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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