فيفي عبده تطمئن جمهورها.. فهل تحسنت صحتها !

كتب امير فتحي في الاثنين 18 مارس 2019 09:56 صباحاً - بعد تعرضها لوعكة صحية صعبة جدا طمأنت الفنانة المصرية فيفي عبده جمهورها ، واكدت انها تحسنت عن قبل.

وقالت فيفي عبده: “الحمد لله رب العالمين أنا صحتى أبتدت تتحسن شوية وعاوزه اشكركم جداً كل الفانز وزمايلي وأصحابي وأهلى على حبكم واهتمامكم ليا وأنا اسفه لو مقدرتش أرد على كل المكالمات والرسائل اللى جتلي.. بحبكم جداً وربنا يخليكم ليا”.

وكانت قد خرجت فيفي عبده عن صمتها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي ونشرت مجموعة آيات قرآنية، وطالبت متابعيها الدعاء لها للتعافي من وعكتها الصحية.

وعلقت على الآيات القرآنية التي نشرتها بكلمة “بموت”، أما عبر حساب لها على موقع تواصل اجتماعي أخر كتبت عبده التالي: “ادعولي أنا عيانة بموت ادعولي ربنا يشفيني ويشفي كل مريض يارب العالمين آمين”.