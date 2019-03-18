شيرين عبد الوهاب نجمة أقوى حفلات القرية العالمية

متابعة بتجـــــــــرد: تحيي النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات القرية العالمية في دبي.

ومن المقرر أن تلتقي شيرين الجمهور ومحبّيها يوم 29 آذار/مارس الجاري، حيث ستقدّم لهم باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة.

وأعلنت شركة “روتانا” التي تتولى تنظيم فعاليات القرية العالمية عن تفاصيل الأمسية المنتظرة، وذلك عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث تصدّرت صاحبة “نسّاي” بوستر الحفل وطبعت عليه عبارة “القرية العالمية تقدم نجمة الوطن العربي شيرين”.

تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال شيرين الفنية، كان ألبوم “نسّاي” الذي يتضمن 12 أغنية وهي، “نسّاي”، “بحبك من زمان”، “يا بياعين الصبر”، “ضعفي”، “حبّه جنّة”، “الوتر الحساس”، “كلام عينيه”، “يا ريت – حاجات”، “زمان”، “الكدابين”، ”طيب وجدع” و ”تاج راسك”.