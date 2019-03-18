شكرا لقرائتكم مكتشف المطربة أحلام يضع رهانه على هذه الفنانة الشابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الملحن الكويتي أنور عبدالله في اتصال هاتفي لـ"العربية.نت" أنه انتهى من مجموعة أعمال غنائية، آخرها عملان وطنيان تم تصوير أحدهما وعرضه في العيد الوطني بينما الآخر تم بثه عبر الإذاعة قبل يومين.

وقال: "العمل الأول اسمه (ما مر يوم من عمري) من كلمات الشاعر الكبير عبداللطيف البناي وغناء الفنان عبدالكريم عبدالقادر بصحبة الفنانة الشابة دلال ومدته 3 دقائق، وتم بثه إذاعياً عبر إذاعة الكويت قبل يومين، وحصد أصداء ناجحة على أكبر المستويات".

وأضاف: "العمل الثاني اسمه يا "أمّنا الكويت" من كلمات الدكتورة سعاد الصباح وإخراج نواف الشمري، وعبر هذه الأغنية نعود للعمل أنا والدكتورة سعاد مع بعض، مجدداً بعد غياب حوالي 15 عاما، وأدى هذه الأغنية الصوت الواعد دلال والشاب عبدالله طارق، وتم تسجيل العملين في القاهرة، وهما من توزيع بدر كرم وهندسة صوت منتظر الزاير".

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وعند سؤاله عن دوره كفنان وأكاديمي اكتشف ودعم عدداً من النجوم من أشهرهم الفنانة أحلام، قال أنور عبدالله: "أضع رهاني في الفترة القادمة على الفنانة والنجمة الصاعدة دلال التي تملك صوتاً واعداً سيكون له تأثيره وحضوره في الأغنية الخليجية".

وتابع: "هذه الفنانة تعتبر من أفضل الأصوات النسائية الموجودة في الساحة، ولديها ثقافة وحس وأذن موسيقية، وتعرف ماذا تختار وعندها القدرة على حفظ اللحن بل في أحيان تضيف إلى اللحن بأدائها".

كما بين أنور عبدالله صاحب التاريخ العريض في الأغنية الخليجية، أنه انشغل في الفترة الماضية بتقديم الأوبريتات والأعمال الوطنية، وله ذكريات مع هذا النوع من الأعمال، إضافة إلى الألوان العاطفية التي صدحت بها أشهر الأسماء في الأغنية.

ولفت إلى أنه انتهى مؤخراً من الإشراف على ألبوم الفنان القدير عبدالكريم عبدالقادر الذي ضم 6 أغنيات وكان بتكليف من وزارة الإعلام الكويتية.