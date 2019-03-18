شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تصوير نصف حلقات مسلسل "الواد سيد الشحات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى النجم أحمد فهمى من تصوير 15 حلقة كاملة فى حلقات مسلسله الجديد "الواد سيد الشحات" الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل، متنوعة ما بين العصر الفرعونى والهندى والصعيدى وغيرها من الموضوعات التى يتناولها العمل خاصة أنه يعتمد على الحلقات المنفصلة المتصلة.

ورفض فهمى الحصول على إجازة من تصوير أحداث العمل بعد إصابته بخلع فى اصبع يده اليمنى خلال التصوير، حيث استكمل المشاهد فى اليوم التالى مباشرة بعد إجراء الإسعافات اللازمة على إصبعه، لاسيما أن هناك رغبة قوية لأسرة المسلسل فى الانتهاء من أحداثه مع حلول شهر رمضان المقبل.

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مسلسل "الواد سيد الشحات" يكتبه مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب ويخرجه أحمد الجندى ومن إنتاج "شركة سينرجى"، ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا"، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على الحلقات مثل أكرم حسنى، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، محمد ثروت.