محمد رمضان يحتفل بوصول متابعيه على "يوتيوب" لـ4 ملايين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:
يواصل الفنان محمد رمضان الاحتفال بأرقامه القياسية على طريقته الخاصة، ونشر صورة عبر قصته على حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، أوضح فيها احتفاله بوصول متابعيه لـ4 ملايين على قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".
كما نشر صورة أخرى خلال الساعات القليلة الماضية، احتفل فيها بتخطي أغنيته "مافيا" حاجز الـ85 مليون مشاهدة خلال 75 يومًا من طرحها، وهو الخبر الذي لاقى تهنئة الآلاف من متابعيه.
يذكر أن رمضان نشر مؤخرًا إعلانًا تشويقيًا لأحدث كليباته الغنائية بعنوان "القمر"، والمقرر طرحها خلال الساعات القليلة المقبلة.
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