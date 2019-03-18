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هل تسرق ميغان الأضواء من كيت بمعرض تشيلسي للزهور؟

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحوّل معرض للزهور إلى منافسة حامية بين دوقة كامبريدج كيت ميدلتون ودوقة ساسكس ميغان ماركل.

تُهدّد ميغان ماركل بسرقة الأضواء من كيت ميدلتون بعد أن شاركت في معرض تشيلسي للزهور هذا العام.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، من المقرّر أن تعرض ميغان المدعومة من منظمة "كامفيد" الخيرية، حديقتها المستلهمة من التغير المناخي والتي صُمّمت على شكل "المناطق الريفية في إفريقيا"، حيث يُقام المعرض في الفترة من 21 إلى 25 مايو على أرض مستشفى رويال تشيلسي الملكية.

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يُمثّل الأمير هاري وزوجته ميغان منظمة "كامفيد" الخيرية التي تدعم تعليم الفتيات، وذلك بعد أن اجتمعت ميغان مع مديرة المنظمة الخيرية في اليوم العالمي للمرأة في وقت سابق من هذا الشهر.

ولمنع سيطرة حديقة ميغان على العرض كليًا، طُلب من منظمة "كامفيد" الامتناع عن الترويج للحديقة بتصوير الأمير هاري في الحديقة محاطًا بفتيات من زمبابوي.

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وقال مصدر من المؤسسة الخيرية للصحيفة: "هذا لأن دوقة كامبريدج تشارك بتصميم حديقة في المعرض، والقصر الملكي قلق من إرسال رسائل مختلطة".

ومع ذلك، نفى قصر "كنسينغتون" هذه الادعاءات قائلاً إنّ القرار بشأن الصورة اتُّخذ من قبل مسؤولي المعرض لأن دوق ساسكس لم يشارك رسميًا في تصميم الحديقة، على الرغم من أنه يدعم الجمعية الخيرية بقوة.

وصمّمت كيت حديقتها المسماة "RHS Back To Nature Garden" من وحي الغابات البريطانية، وتأمل أن تكون موقعًا مناسبًا للعائلات والمجتمعات التي تسعى للتواصل مع الطبيعة، حيث تتميّز بمنزل صغير في الشجرة، وأرجوحة، حتى يمكن للأطفال اللعب أثناء زيارة الحديقة.

هذا وقد ساعد دوقةَ كامبريدج في تصميم الحديقة مهندسا المناظر الطبيعية "أندريه ديفيز" و"آدم وايت أوف ديفيز".

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ويُذكر أنه من المتوقّع أن يكون هناك اختلاف كبير بين تصميم حديقتي كيت وميغان، الأمرُ الذي من شأنه أن يُضيف إلى روعة المعرض هذا العام.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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