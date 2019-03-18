شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يحيى حفلا غنائيا فى المنصورة 28 مارس الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى النجم تامر حسنى حفلا غنائيا ضخما داخل إحدى الأكاديميات بمدينة المنصورة يوم 28 الشهر الحالى ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل عدد كبير من أغنيات ألبومه الغنائى الجديد "عيش بشوقك"، بالإضافة إلى أغنياته الشهيرة ومنها "كل مرة، وبنت الآيه، وقرب حبيبى، وأكتر حاجة، وضحكتها مبتهزرش، وارجعلى، وبتغيب، وكل حاجة بينا، ولولا الهوا، وعمرى ابتدا".

وأحيا تامر حسنى مؤخراً حفلا كبيرا فى المملكة العربية السعودية هو الثانى له فى جدة وسط حضور الآلاف من معجبيه ومحبيه من الجاليات العربية، كما شارك فى إحياء حفل افتتاح فعاليات النسخة الـ15 من دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، فى الإمارات.

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وطرح تامر حسنى أحدث أعماله الغنائية كليب "ناسينى ليه" وحقق نجاحاً كبيراً ووصلت عدد مشاهداته على موقع يوتيوب إلى 27 مليون مشاهده فى شهر فقط من طرحه.