شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاحهما.. أحمد جمال يجدد تعاونه مع ملحن أغنية "نشيد العاشقين" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب أحمد جمال فى ألبومه الجديد مع الملحن أحمد العتبانى بعد أن قدم معه أغنية سينجل تحمل اسم "نشيد العاشقين"، والتى حققت نجاحا كبيرا على السوشيال ميديا وقت طرحها.
وقال ملحن الأغنية أحمد العتبانى لـ"الخليج 365" إنه يتعاون معه أحمد جمال فى أغنية جديدة من كلمات أحمد سرور، وتوزيع محمد شفيق، ومن المقرر طرحها ضمن أغانى ألبومه الجديد، ويقدمها أحمد بشكل جديد ومختلف عليه تماما عن أعماله السابقة.
يذكر أن الملحن أحمد العتبانى قدم العديد من الأغانى الناجحة لكبار نجوم الغناء منهم أنغام، ومحمد عدوية، عبد الله الرويشد، وبلقيس، ومى كساب، ومصطفى قمر.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد نجاحهما.. أحمد جمال يجدد تعاونه مع ملحن أغنية "نشيد العاشقين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.