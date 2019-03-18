شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاحهما.. أحمد جمال يجدد تعاونه مع ملحن أغنية "نشيد العاشقين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب أحمد جمال فى ألبومه الجديد مع الملحن أحمد العتبانى بعد أن قدم معه أغنية سينجل تحمل اسم "نشيد العاشقين"، والتى حققت نجاحا كبيرا على السوشيال ميديا وقت طرحها.

وقال ملحن الأغنية أحمد العتبانى لـ"الخليج 365" إنه يتعاون معه أحمد جمال فى أغنية جديدة من كلمات أحمد سرور، وتوزيع محمد شفيق، ومن المقرر طرحها ضمن أغانى ألبومه الجديد، ويقدمها أحمد بشكل جديد ومختلف عليه تماما عن أعماله السابقة.

يذكر أن الملحن أحمد العتبانى قدم العديد من الأغانى الناجحة لكبار نجوم الغناء منهم أنغام، ومحمد عدوية، عبد الله الرويشد، وبلقيس، ومى كساب، ومصطفى قمر.