نادينا" تحكي عن سبب حبها لمصر وتكشف تفاصيل أعمالها القادمة"

بعض الأعمال الفنية تظل عالقة بالذاكرة لسنوات، خصوصًا لو كانت هذه الأعمال مرتبطة بمرحلة الطفولة، فتصبح جزء يصنع الإبتسامة كلما شاهدناه، ومن هذه الأعمال أغنية "فولا فولا"، للمطربة اللبنانية نادينا، والتي إستطاعت بها ان تصل لقلوب الكثيرين.

عادت نادينا الفترة الماضية لجمهورها في مصر بطرح فيديو كليب جديد بعنوان "شوية وهطق"، وهو ميكس بين اللغة المصرية والأجنبية على غرار أغنيتها فى الطفولة،

وتم تصوير أغلب المشاهد في كندا، وحققت الأغنية رد فعل إيجابي من الجمهور.

وفي حوار خاص مع "الــوفـد" تحدثت نادينا عن تفاصيل أغنيتها التي تم طرحها، وعن اعمالها المقبلة، وتحدثت ايضًا عن تفاصيل زيارتها الأخيرة لمصر.

قائلة: إخترت أغني بالمصري لأن أغلب جمهوري ومتابعيني من مصر، وبناء على رغبتهم وتشجيعهم

Advertisements

لي، بجانب حبي للهجة المصرية منذ أغنية "فولا فولا"، لذا قررت أن اكرر تجربة الطفولة.

وكشفت "نادينا" عن اغنيتها المقبلة والتي ستكون ايضًا باللهجة المصرية، وهي من كلمات محمد شكري، والحان بينو، وتوزيع هادي مسره، وسيتم تسجيلها و تصويرها في كندا، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

وعن زيارتها الأخيرة لمصر قالت نادينا: مصر بالنسبة لي مختلفة عن بلاد كتير، بحب زيارة الأماكن التاريخية فيها، مثل الأهرامات، وبحب الجمهور المصري، يمكن من وقت أغنية "فولا"،أصبحت قريبة منهم، وأصبحوا الأقرب لي.