شاهد.. عمرو دياب يحتفل بعيد ميلاد دينا الشربيني على أنغام "برج الحوت"

احتفلت الفنانة دينا الشربيني بعيد ميلادها، بحضور الفنان عمرو دياب أثناء كواليس تصويرها مسلسلها الجديد "زي الشمس".

نشر الفنان عمر السعيد مقاطع فيديو وصور من حفل عيد ميلاد دينا الشربيني عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، والذي ظهر فيها الهضبة بجوارها، وهما يرقصان على أنغام أغنية عمرو دياب "برج الحوت"، وهو البرج الذي يشهد عيد ميلاد الشربيني من مواليد 17 مارس 1985.

وعلق عمر السعيد على مقطع الفيديو الذي نشره ليعيد به الجدل حول علاقة الثنائي الهضبة والشربيني قائلا: "عيد ميلاد دينا أثناء تصوير زي الشمس.. رمضان القادم بإذن الله".

شاهد مقطع الفيديو:

صورة الثنائي على تورتة عيد الميلاد:

وظهر في مقاطع الفيديو والصور المنشورة، قالب ضخم من الحلوى "تورتة" عليها صورة دينا الشربيني وعمرو دياب ومكتوب عليها "عيد ميلاد سعيد دينا".

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ولقت الصور والفيديوهات إعجاب المتابعين معلقين للثنائي ومتسائلين عن موعد حفل الزفاف الذي يعلن ارتباطهما بشكل رسمي أمام الجميع، على الرغم من ظهور الشربيني في أكثر من مناسبة مع عمرو دياب، إلا أن الجمهور في انتظار إعلان الخبر رسميًا من إحداهما.

الجدير بالذكر أن السعيد كان قد نشر مقطع فيديو لدينا الشربيني مساء أمس، أثناء احتفالها بعيد ميلادها من دون ظهور عمرو دياب في المقطع، وهو ما جعل الجمهور المتابع يسأل عن عدم وجود الهضبة وهل حدث انفصال بين الثنائي.

شاهد مقطع الفيديو: