كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ثواني" يحقق نجاحا كبيرا في لبنان! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مع اقتراب انتهاء عرض مسلسل (ثواني) عبر الـLbci والـLDC، يستمر العمل بتحقيق نجاح كبير، حيث أنّ أحداثه ونجومه هم محط أنظار الناس عبر الشاشة الصغيرة

وتسبب المسلسل في جدل واسع وبات محط اهتمام من النشطاء عبر صفحات الـSocial Media، منذ بداية عرضه وحتى اللحظة.

العمل الذي يحقق نسبة مشاهدة عالية جداً، يحظى أبطاله بإشادة كبيرة على أدائهم، على رأسهم النجم عمار شلق الذي يقدم دوراً جديداً من نوعه، إضافة إلى كل النجوم من ريتا حايك، لرودريغ سليمان، فادي ابراهيم، نيكولا مزهر، نهلة داوود، ستيفاني عطالله، تانيا فخري وغيرهم.