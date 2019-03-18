شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة وعاصى الحلانى وميريام فارس يغنون من كلمات إيهاب عبد العظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشاعر إيهاب عبد العظيم، إنه سعيد بردود الفعل على أغنية "مية وجع"، والتى قدمها للمطربة اللبنانية نوال الزغبى"، موضحا أن الألبوم مختلف ومتنوع والغنوة التى شارك بها لها طابع جديد ومختلف، ويشارك حاليا مع المطربة مريام فارس بأغنية جديد داخل الألبومها الجديد من ألحان علاء الراوى.

وأضاف إيهاب لـ"الخليج 365" أنه كتب أغنية جديدة سينجل مع الفنان هانى شاكر من ألحان سامر أبوطالب، وتوزيع عمر إسماعيل، كما أيضا يتعاون مع النجم راغب علامة فى أغنية جديدة فى ألبوم الجديد من ألحان سيد راضى.

وأوضح أنه ينتظر أغنية جديدة مع المطرب اللبنانى عاصى الحلانى فى ألبومه الجديد، وهى من ألحان محمد عبية، وتوزيع طونى سابا، ويتعاون مع المطرب ربيع بارود بأغنية سينجل من ألحان ربيع بارود، وتوزيع عمر إسماعيل، ويتعاون مع المطرب هيثم سعيد فى أغنية سينجل من ألحان سامر أبو طالب.