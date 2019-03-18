النجم سلمان خان يلغي جولته الغنائية في دبي بسبب «الأحوال الجوية»

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تم الغاء جولة Da-Bangg الغنائية للنجم الهندي الكبير سلمان خان ومواطنته الممثلة كاترينا كايف في مدينة دبي بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكان من المقرر أن يقوم سلمان خان، بجولة الى جانب العديد من نجوم بوليوود مثل كاترينا كايف، وسوناكشي سينها وجاكلين فرنانديز والمضيف مانيش بول في دبي، ولكن كان لا بد من إلغاء هذا الحدث بسبب الأمطار والعواصف الثلجية.

سلمان خان شارك متابعيه وجمهوره المنتظر والمتشوق له في الخليج مقطع فيديو على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام ، وعلق برسالة باللغة الهندية يشرح فيه السبب في إلغاء الحدث الذي كان سيقام في دبي.

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يقول: “كان من المفترض أن نقوم بالأداء في دبي، لكن تضررت المدينة من سوء الأحوال الجوية، كان هناك عاصفة ثلجية وأمطار، ونتيجة لذلك ، اضطررنا إلى إلغاء برنامج اليوم، نحن حزينون جدا حول هذا الأمر، كنا متحمسين جدا أيضا، هذه هي الحقيقة ولا تصدق أي شيء آخر “.

وفي الجولة التي سبقتها ، كان عدد من النجوم يعرض الصور ومقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد شاركت كاترينا صورة لنفسها في رداء حمام من غرفتها في الفندق وكتبت: “استعدوا للحفل”.