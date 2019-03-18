ما الذي أغضب كارينا كابور من السوشيال ميديا؟.. فيديو

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

لوسائل التواصل الاجتماعي مجموعة من الإيجابيات والسلبيات، ففي حين تسمح لنا تلك المنصات بالبقاء على اتصال وثيق مع أحبائك ومشاهيرك، لكن في الوقت ذاته دائما ما يتعرض البعض لمضايقات ومخاطر التصيد والخداع الإلكتروني أو ما يعرف بـPHISHING

التصيد هو واحد من أكثر الأشياء التي يمكن للمرء فعلها ورؤيتها بكثرة هذه الأيام، مرارًا وتكرارًا، معربًا عن خيبة أمله إزاء التصيد وتفسير الكلام على المزاج والأخطاء الغير مقصودة

في حين أن بعض المشاهير يختارون عدم الرد، وتجاهل المتصيدون، إلا أن نجوم مثل كارينا كابور خان هي من بين الذين يمتلكون شجاعة المواجهة والرد بشكل مناسب على المتصيدون.

في أول برنامج دردشة رقمي له على الإطلاق بعنوان Quick Heal Pinch، استضاف المنتج والممثل ارباز Arbaaz Khan، النجمة كارينا كابور التي تحدثت كثيرًا حول التصيد المشهور وعبرت عن قلقها.

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وقالت كارينا، “الناس يجهلون مشاعر المشاهير كما لو أن المشاهير والممثلين والممثلات ليس لديهم مشاعر. علينا أن نلاحظ كل شيء “.

ليس هذا فقط، فقد سئلت كارينا كابور خان أيضًا عن راتب مربية تيمور على خان في العرض. وسألها أرباز خان، مقدم البرنامج، “إن مربية تتقاضى على ما يبدو راتبًا أكثر مما يفعل بعض الناس في الوزارة؟ “

في برنامجها الإذاعي، ” ماذا تريد النساء”، كانت كارينا كابور خان قد تفاعلت مع المتصيدون الذين يتناولان حياتها وابنها تيمور، وطلبت منهم تركها تُربي ابنها لطريقتها، لا بطريقتهم.