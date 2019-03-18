كارتيك اريان يكشف سرّ قبلته لسارة علي خان

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

نفى الممثل كارتيك اريان ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية عن زواجه المقبل من الممثلة سارة على خان، ابنة نجم بوليوود الكبير سيف على خان، بعدما قبّلته الأخيرة في فيديو لهما مسربة على شبكة الإنترنت.

كانت ردود الفعل قد بدأت تظهر، بعد انتشار فيديو للممثلة سارة على خان مع الممثل كارتيك اريان، الثنائي الذي سيُرى لأول مرة معًا على الشاشة الفضية في Love Aaj Kal 2، ظهرا فيه وكأنّهما يتبادلان قبلة.

لكن حتى قبل أن يبدأ الاثنان تصوير الفيلم الذي يخرجه المخرج امتياز على، يفترض أن مقطع الفيديو يُظهر أنهما يتبادلان التقبيل.

Advertisements

عند سؤاله عن الفيديو، أخبر ممثل فيلم Sonu Ke Titu Ki Sweety الموقع الإلكتروني لصحيفة Bollywood Life، “هل كانت هذه سارة وأنا حقًا؟ ” يبدو أن هذا يكفي للمشاهدين للتشكيك في مصداقية الفيديو.

وفي السياق ذاته، احتلت سارة عناوين الصحف عندما أعربت عن رغبتها في مواعدة كارتيك في حديثها بحلقة Koffee With Karan، ولم يجد كارتيك إلا الإذعان لرغبة سارة في مواعدته والقبول بالأمر، وأكد أنها تحتاج فقط لإخباره بالوقت والمكان، وسيكون هناك.

وقال الممثل ردًا عليها باحدى البرامج إنه سيطلب منها الخروج في موعد بمجرد أن يكسب ما يكفي من المال، وهو شرط قدمه والد سارة سيف على خان.