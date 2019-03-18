هل تعلم أن هريثيك روشان كان يعاني صعوبة النطق؟.. إليك التفاصيل

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

قد يكون هريثيك روشان نجما سينمائيا شهيرًا، لكن نضالاته في الحياة ستلهم الجميع حتمًا، حيث يناضل منذ صغره ضد العثر الطبيعي والتلعثم في الكلام، ومع ذلك تقبل الأمر بصدر رحب ولم ينكره أبدأً.

روشان أكد مؤخرًا، أن يقوم يوميًا بممارسة بعض التمارين للتغلب على التعثر الطبيعي في الكلام وصعوبة النطق التي تلازمه منذ صغره.

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وقال تقريرالموقع الإلكتروني لصحيفة Mumbai Mirror ان هريثيك، الذي كان لديه نضال طويل ضد التلعثم في حياته، قد يمثل جمعيه التلعثم الهندية (TISA) كوجه جديد لعلامتها التجارية بعد أن التقى تسعه أعضاء من الجمعية الممثل في اقامته في 15 مارس.

ونقل التقرير عنه قوله: “كنت أتدرب كل يوم للتغلب على مساله التخاطب، ولا أزال أفعل لمده ساعة على الأقل حتى أستطيع السيطرة على ما يسمى بارتعاش العضلات.

وأضاف: “ان عدم مقبوليه التلعثم وصعوبة النطق، لم يكن مزعجا في طفولتي فحسب، بل ظل حتى 2012، وذلك بعد فتره طويلة من تحولي إلى نجم سينمائي. وفي حديثه عن نضاله، أشار هريتيك إلى الوقت الذي اضطر فيه إلى الذهاب إلى دبي للحصول على جائزه، وتعثره في نطق كلمة “دبي” خلال الخطاب الذي ألقاه.