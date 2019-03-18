صور.. ديبيكا بادوكون تكشف النقاب عن تمثالها الشمعي في «مدام توسو» لندن

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

كشفت الممثلة ديبيكا بادوكون النقاب عن تمثالها للشمع في متحف مدام توسو لندن يوم الخميس 14 مارس بحضور عائلتها الا شقيقتها أنيشا التي تغيبت عن الحدث.

لكن الشقيقة الوفية، ارادت أن تعوض عن غيابها على وسائل التواصل الاجتماعي، وتكون الأولى التي تنشر صور تمثال شقيقتها الشمعي على محبيها في العالم، لذا شاركت صورة ديبيكا وهي تنظر بعشق إلى تمثالها الشمعي في الحدث.

كانت ديبيكا في لندن، برفقة زوجها الممثل رانفير سينج، الذي نظر إلى تمثالها، وقال بخفة دمه المعهودة والتي تشيع البهجة والضحك فيمن حوله: ” هل يمكنني أن آخذه إلى المنزل؟ “، وقد شارك أيضا في الحفل والدا ديبيكا براكاش وأوجالا بادوكون ووالدا رانفير جاغيت سينغ وأنجو بهافانياني.

ديبيكا، التي شوهدت لآخر مرة على الشاشة الفضية في الفيلم التاريخي الاسطوري “Padmaavat”، تصور حاليًا أحدث أعمالها السيمائية “شاباك”. الفيلم من إخراج ميجنا جولزار Meghna Gulzar، ويتناول السيرة الذاتية لفتاة هندية تدعى لاكسمي أجارول Laxmi Agarwal تعد أحدى الناجين من الهجوم الحمضي.