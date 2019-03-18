محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
اختيرت الفنانة ناهد السباعي، عضو لجنة تحكيم الدورة الثالثة عشر لمهرجان سوسة السينمائي الدولي بتونس.
ونشرت "ناهد" عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، صورة لها، وعلقت: "سعيدة جدًا لاختياري عضو لجنة تحكيم لمهرجان سوسة الدولي بتونس، وسعيدة أكتر لأن تونس من أكتر البلاد ثقافة وحضارة ورقي، يعيشكم يا أحلى وأجمل شعب".
وتقام الدورة الثالثة عشر من المهرجان في الفترة من 17 حتى 22 مارس الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر ناهد السباعي عن اختيارها عضو لجنة تحكيم مهرجان سوسة: "سعيدة جدا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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