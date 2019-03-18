كابتن مارفل يحتفظ بصدارة إيرادات السينما الأمريكية

احتل فيلم الحركة والمغامرة (كابتن مارفل) صدارة إيرادات السينما الأميركية للأسبوع الثاني على التوالي محققا إيرادات بلغت 69.3 مليون دولار. والفيلم بطولة بري لارسون وصمويل جاكسون ومن إخراج آنا بودين ورايان فليك. وجاء فيلم الرسوم المتحركة الجديد "حديقة العجائب" (واندر بارك) في المركز الثاني بإيرادات بلغت 16 مليون دولار. واحتل الفيلم الرومانسي الجديد "على بعد خمسة أقدام" (فايف فيت أبارت) المركز الثالث محققا إيرادات بلغت 13.2 مليون دولار.

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