نسرين طافش ترقص على انغام الموشحات في “مقامات العشق”

كتب امير فتحي في الاثنين 18 مارس 2019 03:55 صباحاً - نشرت الفنانة السورية نسرين طافش عبر حسابها على انستغرام الصورة الأولى من شخصيتها في مسلسل “مقامات العشق” التي تنافس به ضمن الماراثون الرمضاني المقبل.

وعلقت “نسرين” على الصورة قائلة: “ســاحر المقلــة معســول اللّمـى، جــال فــي النّفس مجــالَ النّفَسِ، ســدّدَ السّــهمَ وســمّى ورمــى، ففـــؤَادي نهبـــة المفـــترسِ، جــادك الغيــث إِذا الغيـث همـى، يــا زمــان الــوصل بــالأَندلسِ، لـــم يكــن وصْلُــك إِلاّ حُلُمًــا، فــي الكــرى أَو خُلسـة المخـتَلِسِ ….يا زمان الوصل في الأندلس ”.