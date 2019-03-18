شكرا لقرائتكم خبر عن وعد البحرى تستعد لتسجيل أغنية جديدة بعنوان "اللى يجرح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعاون المطربة وعد البحرى مع الشاعر أحمد عبد النبى لأول مرة فى أغنية جديدة تحمل اسم "اللى يجرح"، وهى من ألحان رامى منسى، وتوزيع أحمد عبد السلام، ومن المقرر أن يتم تسجليها فى فترة المقبلة.

وقال الشاعر الأغنية أحمد عبد النبى، لـ"الخليج 365"، إنه سعيد بالتعاون مع وعد البحرى فى الأغنية، موضحا أن الأغنية جديدة ومختلفة تحمل طابع دراما الذى يفضله الجمهور المصرى دائما.

يذكر أن آخر أعمال وعد البحرى ألبومها "فرحتى بيك" والتى تضم مجموعة متنوعة من الأغنيات، حول مواضيع الحب والفرح والتفاؤل، والبحث عن البهجة والأمل والسرور ونبذ العنف، وتعاونت فى هذا الألبوم مع عدد من الشعراء، منهم محمد الغنيمى وأحمد شتا وناصر الجيل ووائل توفيق، ومن الملحنين مدين وعمرو حليم وشريف الوسيمى.