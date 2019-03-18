بالصور .. "الأقصر السينمائي" يفتتح معرض الموسيقار الراحل أندريا رايدر

افتتح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية معرض الموسيقار المصري اليوناني أندريا رايدر، بمناسبة إهداء الدورة الثامنة من المهرجان لروح المبدع الراحل.



وحضر الحدث الفنان محمود حميدة الرئيس الشرفي للدورة، و الفنانة لبلبة، والدكتور سمير سيف.





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وشهِد التدشين أيضاً المنتج شريف مندور، والدكتورة غادة جبارة، و عبدالحق منطرش رئيس مهرجان الرباط، فضلاً عن ملك دحموني مدير المهرجان ذاته، والدكتورة رشا طموم مؤلفة كتاب "أندريا رايدر ودور الموسيقى التصويرية الإبداعية".

ويُذكر أن أندريا رايدر أنجز الموسيقى التصويرية لـ٦٢ من أهم أفلام السينما المصرية، وتضمّن المعرض "أفيشات" هذه الأعمال، على غرار "السيد البلطي"، "الرجل الذي فقد ظله"، "يوميات نائب في الأرياف"، و"المستحيل".







