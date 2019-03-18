بالصور .. جامعة جنوب الوادي المصرية تكرّم الممثل طارق عبدالعزيز

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طارق عبدالعزيز يتسلّم درع التكريم
كرّمت جامعة جنوب الوادي في محافظة قنا المصرية، الفنان طارق عبدالعزيز ضمن فعاليات "امتداد مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية".
وقام الدكتور عباس محمد رئيس الجامعة بمنح درعها إلى عبدالعزيز الذي شكر جمْع الطلبة على حضور المناسبة.
وأكد عبدالعزيز أنه من أبناء محافظة أسيوط، إلا أنه من مواليد محافظة قنا لذا تمتلك مكانةً خاصةً في قلبه، متمنياً للطبة الحضور النجاح في مسيرتهم الأكاديمية والعملية.
وأوضح الفنان طارق عبدالعزيز أن المسرح الجامعي تخرّج فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم محمد هنيدي والراحل خالد صالح، وخالد الصاوي، مضيفاً أن الفنّ والحياة لا ينفصلان.
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