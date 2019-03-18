الفيلم المصري "ليل خارجي" يثير الجدل في مهرجان الأقصر السينمائي

استقبل جمهور مدينة الأقصر، مساء الأحد، أبطال الفيلم المصري "ليل خارجي"، الذي يُعرَض ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.



وخلال ندوة الفيلم التي شهدت حضور عدد من الفنانين أبرزهم محمود حميدة ومنى هلا وشريف دسوقي، أكدت المنتجة هالة لطفي أن التجربة الإنتاجية لهذا العمل كانت مختلفة بالنسبة إليها، إذ حرصت على عدم الاستعانة بجهات تمويلية كبيرة في السوق، واعتمدت على جهودها.

وأضافت أن جزءاً كبيراً من توفير التكلفة الإنتاجية يعود إلى أسباب عدة، من بينها أداء المخرج بالتوازي لِدور مدير التصوير، واستخدام الإضاءة الطبيعية، مع تنازل الممثلين عن قسط من أجورهم.





وذكرت هالة لطفي أن تصوير الفيلم استغرق ستة أشهر ومن دون انتظام، فقد ظلت العملية رهينة توافر الموارد المالية.





واتهم البعض"ليل خارجي" بأنه يشبه فيلم "ليلة ساخنة" للمخرج الراحل عاطف الطيب، لكنّ منى هلا نفت هذا التشابه وأكدت أنها قدّمت الدور بطريقة مختلفة عن لبلبة في "ليلة ساخنة"، وبِشكل يراعي تطوّر المجتمع.

Advertisements

من جهته، قال شريف دسوقي إن الممثلين كانت لديهم مساحة للارتجال بالتنسيق مع المخرج وبعد قراءة السيناريو، مضيفاً أنه قدّم أعمالاً قصيرة طوال 25 عاماً حتى اكتشفه المخرج أحمد عبدالله سنة 2017، ما شكّل نقلةً نوعيةً في مسيرته.





ومثّل فيلم "ليل خارجي" مصر في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2018، كما شارك في مهرجانيْ مراكش، وستوكهولم، وذلك بعد عرضه العالمي الأول في تورونتو، الذي نال إعجاب النقاد وشهِد إقبالاً جماهيرياً.

وتدور أحداثه حول ثلاثة أشخاص من عوالم مختلفة لا يمكن أن تتلاقى، يجدون أنفسهم مضطرين لقضاء ليلة سوياُ، يخالفون فيها أشكال الحياة التي اعتادوها.

العمل من بطولة كريم قاسم، منى هلا، وشريف قاسم، مع مشاركة متميزة لعدد كبير من النجوم مثل علي قاسم، أحمد مجدي، بسمة وأحمد مالك، وعمرو عابد.

والفيلم من تأليف شريف الألفي وإخراج أحمد عبدالله السيد.