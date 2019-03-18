نفاذ تذاكر حفل عمرو دياب في المملكة العربية السعودية

كشف المطرب المصري عمرو دياب علي صفحته الرسمية عن نفاذ جميع تذاكر منطقة الـGeneral Admission لحفله المقام يوم 22 مارس/ اذار الجاري في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية ضمن الحفلات التي تقيمها هيئة الترفيه التي يرأسها المستشار تركي آل الشيخ .

وهذه المرة الثانية التي يلتقي فيها عمرو دياب جمهوره في السعودية بحفل غنائي ساهر، ضمن سلسلة الحفلات التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه في المنطقة الشرقية بالمملكة خلال الفترة الحالية.

وكان دياب قد أحيا حفله الأول في المملكة- في ديسمبر الماضي- وقدم خلالها عدد من أغانيه الجديدة والقديمة التي نالت إعجاب الجمهور وتفاعلوا معها بشكل كبير.

ويستعد عمرو دياب لإحياء حفل غنائي كبير في مدينة دبي للإعلام بالإمارات وذلك يوم 28 من شهر مارس المقبل.

وكان عمرو دياب قد أحيا- يوم 8 مارس المقبل- حفلا غنائيا في جامعة "MSA" بطريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر بحضور الآلاف من طلبة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين.

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