شكرا لقرائتكم خبر عن عارفة عبد الرسول أم كريم محمود عبد العزيز فى "هوجان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الفنانة عارفة عبد الرسول تصوير مشاهدها فى مسلسل "هوجان"، حيث تظهر خلال الأحداث بشخصية "أم لطفى الحراق" وهى والدة الفنان كريم محمود عبد العزيز، وتظهر بشخصية بائعة برفانات فى نزلة السمان ضمن أحداث العمل، فى إطار درامى كوميدى.

عارفة عبد الرسول مسلسل "هوجان" من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد إمام، وكريم محمود عبد العزيز، وعبير صبرى، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد.

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