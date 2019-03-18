شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز تصور مشاهد أكشن ومطاردات فى "الملكة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت النجمة ياسمين عبد العزيز من تصوير مشاهد المقابر فى أحداث مسلسلها "الملكة"، المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، وتبدأ فى تصوير مشاهد الأكشن وعدد من المشاهد الخارجية فى أحداث العمل بشوارع دهشور.
ولأول مرة تظهر ياسمين عبد العزيز فى الدراما بشخصية درامية من خلال "الملكة"، حيث تتورط فى العديد من القضايا ويتم خطفها أثناء البحث عن زوجها فتحى عبد الوهاب وتبدأ فى رحلة المطاردات مع أحد العصابات وفتح العديد من القضايا.
"الملكة" بطولة ياسمين عبدالعزيز، وفتحى عبدالوهاب، وأحمد صلاح حسني، وأحمد العوضي، وإيهاب فهمي، وهند عبدالحليم، ومحمد عز، ومراد مكرم، وعواطف حلمي، وهانى سراج، ومن تأليف عبدالله حسن وأمين جمال وطارق الكاشف، ومن إنتاج شركة «سينرجى» للإنتاج الفنى، وإخراج حسام على.
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