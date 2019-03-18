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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
هنأت الفنانة ليلى علوي، صديقتها الإعلامية بوسي شلبي، بمناسبة عيد ميلادها الـ 52.
ونشرت "ليلى" صورة تجمعهما عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام" وعلقت: "صديقتي وأختي بوسي شلبي، كل سنة وانتِ طيبة، وشكرًا على وجودك الغالي في حياتي، وبتمنالك النجاح والتوفيق من كل قلبي".
وبوسي من مواليد 17 مارس 1967، تزوجت من الفنان الكبير محمود عبدالعزيز في منتصف التسعينيات، ولها عدد من البرامج الشهيرة أبرزها "أحلى النجوم"، و"دعوة على السحور".
كانت هذه تفاصيل خبر ليلى علوي تهنئ بوسي شلبي بعيد ميلادها: "شكرا على وجودك في حياتي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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