بالصور- بحضور نجوم الفن والمجتمع.. هنا وفلوكس في معرض أحد شيحة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

افتتح الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرض الفنان أحمد شيحة والد الفنانتين حلا وهنا شيحه في قاعة "أفق" بمتحف محمود خليل، وسط حضور نخبة من الفنانين والمثقفين والشخصيات العامة.

وحضر الافتتاح كل من الفنانة هنا شيحة وزوجها الفنان أحمد فلوكس، والفنانة حلا شيحة ومايا شيحة، والفنان عزت العلايلي والدكتور محمود العلايلي رئيس حزب المصريين الأحرار، والمهندس عبدالحكيم جمال عبدالناصر، نجل الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، والفنان حمدي الوزير، والإعلامي محمد الغيطي والمطرب مدحت صالح والفنان أحمد عبدالعزيز والدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية.

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وحرص على الحضور أيضًا، الفنان خالد سرحان، والفنان التشكيلي إيهاب اللبان مدير مجمع الفنون بالزمالك، وحمدي أبو المعاطي نقيب التشكيليين، والدكتور صلاح المليجي، رئيس قطاع الفنون التشكيلية الأسبق، وغيرهم.

ويستمر المعرض حتى 7 أبريل المقبل ويضم مجموعة مميزة من اللوحات تصل إلى قرابة الـ40، وتتميز بالإيقاعات البصرية ذات الرؤية الحداثية، والتي يُستشف منها الفنان شخصيته المثقفة المهمومة بالمزج بين صفحات الماضي وصفحات الحاضر.

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