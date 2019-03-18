محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - مروان الطيب: نشر موقع الخليج 365 أمس الأحد عددًا من الأخبار الفنية، المتعلقة جيجي حديد، فيفي عبده، سيد درويش، مايك تايسون، مني هلا، نجوم مسرح مصر، ووفاة جلال عيسي، وإليكم تفاصيل ما تم نشره.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة الفنية| وفاة جلال عيسي وزيارة تايسون لأهرامات الجيزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.