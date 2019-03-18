ميرفي بولوغور تطالب بأجرها عن مسلسل "العاصفة" بالقانون

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 مارس 2019 01:36 صباحاً - رفعت الممثلة ميرفي بولوغور الشهيرة بالسلطانة نوربانو في "حريم السلطان4" دعوى قضائية على شركة أصلان التركية للإنتاج الفني،تطالب فيها بأجرها عن الحلقتين الخامسة والسادسة من مسلسلها الإجتماعي الرومانسي "العاصفة" الذي توقف عند الحلقة السادسة لفشله في تحقيق نسبة مشاهدة معقولة،وشاركها بطولته: المغني والممثل الوسيم يوسف تشيم الذي حقق مسلسله السابق "صدفة" مع ديميت أوزديمير نجاحاً أكبر من "العاصفة".



وسبب الدعوى هو عدم منح الشركة ميرفي أجرها عنهما رغم مطالبتها بذلك من قبل ميرفي ودياً.



وكانت ميرفي قد وقعت عقد المسلسل في 18 نوفمبر عام 2016،وتضررت بإيقافه من قبل شركته المنتجة،ثم فوجئت برفضها دفع حقوقها المالية وأجرها عن الحلقتين الأخيرتين منه: الخامسة والسادسة.



وطلبت المحكمة من خبير معتمد مشاهدة الحلقتين للتأكد من تصوير ميرفي مشاهدها فيهما لإثبات حقها بأجرها المالي عنهما.



وتطالب ميرفي بمبلغ "110" ألف ليرة تركية " أي ما يوازي حوالي ال "14" ألف دولار أمريكي.



وتدور أحداث "العاصفة" حول شقيقتين تمارسان تصميم الأزياء،وتحبان نفس الرجل الثري،مما يخلق صراعاً قاتلاً بينهما.



وللآن لم تتلق ميرفي عروضاً فنية مغرية تعيدها للشاشة بعد هذا المسلسل، وتركز على ترويج وتسويق منتج "أحمر الشفاه" الخاص بها الذي أطلقته في الأسواق وعبر الأنترنت إثر طلاقها من المغني التركي مراد دالكيليتش.