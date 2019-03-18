شاهد: الراقصة المصرية دينا بملابس الإحرام قبل أداء مناسك العمرة

شاركت الراقصة الاستعراضية المصرية دينا عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير ”إنستغرام”، صورة لها بملابس الإحرام قبل أداء مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية. وحسب تقارير محلية، فإن الراقصة المصرية تتواجد الآن في المملكة العربية السعودية، لأداء مناسك العمرة.

وظهرت الراقصة دينا من خلال الصورة التي شاركتها وهي ترتدي ملابس الإحرام البيضاء والحجاب، تجلس بجوارها إحدى السيدات لم تكشف عن هويتها، وعلقت عليها قائلة: ”صباح الخير“.

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