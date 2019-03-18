في ذكرى ميلاد عمدة السينما المصرية صلاح منصور.. تعرف على أهم مراحل حياته

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان صلاح منصور، ومن خلال هذا التقرير نستعرض معلومات عن حياته الفنية.

ولد صلاح منصور بمدينة شبين القناطر، بمحافظة القليوبية عام 1923، فهو واحد من أشهر نجوم السينما في عصرها الذهبي، انفرد بأداء ميزه عن غيره من نجوم جيله.



لعب "منصور" كل الأدوار، وفي كل مرة كان أدائه مختلفًا، وتحل اليوم ذكرى ميلاده فهو من مواليد 17 مارس 1923م .

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بدأ حياته صحفيًا بـ" روزاليوسف"، ثم ترك الصحافة ودرس بمعهد الفنون المسرحية.



وكان أصدقاؤه بنفس الدفعة عددا من الفنانين منهم الفنان

فريد شوقي الفنان شكري سرحان، الفنان حمدي غيث.وظهر لأول في فيلم "غرام وانتقام" مع الفنان الكبير يوسف وهبي عام 1944، وكان عمره وقتها 21 عامًا.واشتهر "منصور" بالشخصية الشرير، على الرغم من براعته في تقديم كافة الأدوار.

ويعد مشهد "العمدة عتمان" في فيلم "الزوجة الثانية"، من أشهر المشاهد التي برع في أدائها الفنان الكبير، فقد ظل المشهد الذي يجمعه بالفنانة القديرة سناء جميل، عالقًا حتى الآن في أذهان الجمهور



واعتبره العديد من النقاد من المشاهد التي لا تنسى في تاريخ السينما العربية، كما صنف فيلم الزوجة الثانية، ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.

من أشهر أفلامه الزوجة الثانية، البوسطجي، ثورة اليمن، المستحيل.



حصل "منصور"، على عدد كبير من الجوائز، كان أولها جائزة أفضل ممثل إذاعي، وشهد تاريخه العديد والعديد من الجوائز، كان آخرها حصوله على جائزة الدولة التقديرية، عام 1978 عن مجمل أعماله.



أسس صلاح منصور المسرح المدرسي، وعمل حتى وفاته مستشارًا لوزارة التربية والتعليم.



توفي ابنه الأصغر هشام، في العاصمة البريطانية لندن عام 1976، مما أثر كثيرا في نفسيته، وعانى بعدها "منصور" من مرض السرطان، ليرحل عن عالمنا في 19 يناير من عام 1979م