مايك تايسون وزوجته فى أحضان الأهرامات

حرص النجم العالمى مايك تايسون على زيارة الأهرام أثناء تواجده فى القاهرة للمشاركة فى بطولة أحد الأفلام السينمائية المصرية؛ حيث اصطحب معه زوجته ومسئول إنهاء صفقات مشاركة النجوم العالميين فى الأعمال المصرية مثل بويكا الذى ظهر فى السينما المصرية العام ومسئول إنهاء صفقات مشاركة النجوم العالميين فى الأعمال المصرية مثل بويكا الذى ظهر فى السينما المصرية العامالماضى لأول مرة. ومايك تايسون ملاكم أمريكى ملقب بالرجل الحديدى، حصل على لقب بطل العالم للوزن الثقيل للمحترفين، وهو فى سن 20 عاماً، وقدم أكثر من فيلم أبرزهم «هانج أوفر» وفيلم «تايسون».

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