واكين ميتال باتل في كايرو جاز كلوب

يستضيف نادي الموسيقي كايرو جاز كلوب 610 بالجزيرة بلازا في مدينة الشيخ زايد، يوم 30 مارس من الشهر الجاري، حفل واكين ميتال باتل العالمي، و يبدأ الحفل في تمام الساعة السادسة مساءٌ.

و يشارك في الحفل 5 باندز عالمية هم: "فيرتاتيم سولام" من القاهرة، و "وجود" من القاهرة، و "أوديوس" من الإسكندرية، و "ميثوس" من الإسكندرية، و يختتم الحفل بـ "شاجر" من السويد.

يذكر أن كل باند سيؤدي 30 دقيقة أمام لجنة تحكيم تمثيلية، و تم ترتيب الفرقة باليانصيب، حيث تتخذ لجنة التحكيم قرارًا و تعطي أصواتهم، من خلال 4 نقاط للنطاق الأول ، 3 للنطاق الثاني ، 2 للنطاق الثالث و نقطة واحدة للنطاق الرابع.، و يتم تلخيص نقاط جميع الأعضاء و الباندز مع أكبر عدد من

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النقاط هي الفرقة الفائزة، و سوف يمثل الباند الفائز في هذة المسابقة، جمهورية مصر العربية في أكبر مهرجان عالمي لموسيقي الميتال "واكين أوبن إير"، ابتداءٌ من يوميوم الخميس الموافق 1 أغسطس، حتي يوم السبت الموافق 3 أغسطس المقبل، بدولة المانيا الأوروبية، و ذلك وسط حضور 80 ألف شخص من 80 دولة من أنحاء العالم، و تتم المنافسة بين 30 باند تمثل 30 دولة.

جدير بالذكر أن الفائز في "واكين أوبن إير" لعام 2018، باند شاجر من دولة السويد.