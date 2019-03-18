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واكين ميتال باتل في كايرو جاز كلوب

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يستضيف نادي الموسيقي كايرو جاز كلوب 610 بالجزيرة بلازا في مدينة الشيخ زايد، يوم 30 مارس من الشهر الجاري، حفل واكين ميتال باتل العالمي، و يبدأ الحفل في تمام الساعة السادسة مساءٌ.

 

و يشارك في الحفل 5 باندز عالمية هم: "فيرتاتيم سولام" من القاهرة، و "وجود" من القاهرة، و "أوديوس" من الإسكندرية، و "ميثوس" من الإسكندرية، و يختتم الحفل بـ "شاجر" من السويد.

 

يذكر أن كل باند سيؤدي 30 دقيقة أمام لجنة تحكيم تمثيلية، و تم ترتيب الفرقة باليانصيب، حيث تتخذ لجنة التحكيم قرارًا و تعطي أصواتهم، من خلال 4 نقاط للنطاق الأول ، 3 للنطاق الثاني ، 2 للنطاق الثالث و نقطة واحدة للنطاق الرابع.، و يتم تلخيص نقاط جميع الأعضاء و الباندز مع أكبر عدد من

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النقاط هي الفرقة الفائزة، و سوف يمثل الباند الفائز في هذة المسابقة، جمهورية مصر العربية في أكبر مهرجان عالمي لموسيقي الميتال "واكين أوبن إير"، ابتداءٌ من يوم يوم الخميس الموافق 1 أغسطس، حتي يوم السبت الموافق 3 أغسطس المقبل، بدولة المانيا الأوروبية، و ذلك وسط حضور  80 ألف شخص من 80 دولة من أنحاء العالم، و تتم المنافسة بين 30 باند تمثل 30 دولة.

 

جدير بالذكر أن الفائز في "واكين أوبن إير" لعام 2018، باند شاجر من دولة السويد.  

 

 

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