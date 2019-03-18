فى مسلسل «ولد الغلابة» «السقا» يغير جلده.. والمؤلف يخوض التجربة لأول مرة

يحاول النجم أحمد السقا فى تجربته الدرامية الجديدة تغيير جلده من خلال مسلسل «ولد الغلابة»، وتدور أحداث العمل فى المجتمع الصعيدى المعروف بعاداته وتقاليده الصلبة.. يلعب «السقا» دور الصعيدى القوى للمرة الثانية، حيث كانت المرة الأولى من خلال شخصية «منصور حفنى» فى فيلم «الجزيرة» مع المخرج شريف عرفة.. ويعتبر مسلسل «ولد الغلابة» التجربة الأولى فى الدراما الصعيدية للمؤلف أيمن سلامة.

وقد تحدث المؤلف أيمن سلامة عن مسلسل «ولد الغلابة» قائلاً: للمرة الأولى أقوم بكتابة مسلسل صعيدى وقد سافرت إلى محافظة المنيا من أجل التعايش مع أهل المنيا ومعرفة لغة الحوار والعادات التى يحاولون التمسك بها بالرغم من التغييرات التى طرأت على المجتمع.. ومن

أجل الدقة فى الكتابة تم الاستعانة بمصحح لغة حتى يخرج المسلسل بشكل جيد ويحاكى الواقع بشكل جاد وحقيقي.

وحول التحديات التى واجهته فى الكتابة قال: لم أجد صعوبة بالرغم من أنها التجربة الأولى وقد اعتمدت على حارس العقار الذى أقيم به، فهو من محافظة المنيا ويدور بينى وبينه حوار يومى وهذا الأمر ساعدنى كثيراً.

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وواصل أيمن سلامة حديثه: تم تصوير 70٪ من أحداث مسلسل «ولد الغلابة» والتصوير يتم بين محافظتين هما القاهرة والمنيا ومتفائل بالعرض فى شهر رمضان القادم وأتوقع أن يحقق المسلسل نجاحاً كبيراً لأنه يضم

نخبة كبيرة من النجوم، على رأسهم أحمد السقا المخرج محمد سامى وإنجى المقدم والفنان محمد ممدوح وهادى الجيار.

وعن التعاون مع أحمد السقا قال: سعيد بالتعاون مع السقا فهو نجم كبير وزميل دراسة حيث تعرفت عليه فى معهد فنون مسرحية ونشأت بيننا صداقة قوية وهذا الأمر كان عاملاً مساعداً فى خلق أجواء من الود والتفاهم فى العمل، ولا أبالغ إذا قلت إن «السقا» يغير جلده تماماً فى مسلسل ولد الغلابة ويتمرد على أدواره السابقة.

يذكر أن أحداث مسلسل «ولد الغلابة» تدور حول رجل صعيدى يعانى الفقر الشديد وتدفعه الظروف الصعبة إلى العمل فى مهنتين الأولى مدرس فى إحدى المدارس الحكومية والثانية سائق تاكسى وتطور الأحداث شكل غريب الأمر الذى يدفعه دفعًا قويًا لتجارة المخدرات، والعمل يطرح سؤال مهم هل الإنسان يستطيع الحفاظ على مبادئه وأفكاره إذا ما تعرض لظروف صعبة وقاسية.