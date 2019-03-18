بالفيديو- وديع الشيخ يتبرأ من والده

ميرنا وليد - بيروت - اشار الفنان وديع الشيخ الى انه لا يتبنى ما قاله والده واعتذر من كل من اساء اليهم الاخير معلنا انه يخجل بوالده في تصريح للجديد.

وكانت قد أوقفت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني نادر الشيخ، والد الفنان وديع الشيخ، وذلك بعد الفيديو الذي إنتشر له عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وهو يتناول المدعو محمد سرور ويطلق إدعاءات حول قيامه بإنجاز رخص أسلحة، بالتعاون مع ضابط عام في المؤسسة العسكرية، وتبين نتيجة التحقيقات الأولية أن لديه خلافات عائلية مع المذكور سرور، كما إعترف بالإفتراءات التي ساقها بحق الضابط العام، وضُبط بحوزته سلاح حربي دون ترخيص.

وصدر عن قيادة الجيش اللبناني بيان رسمي، أنه "على أثر تداول مقطع فيديو عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه المدعو نادر الشيخ يتناول المدعو محمد سرور ويطلق ادعاءات حول قيامه بإنجاز رخص أسلحة بالتعاون مع ضابط عام في المؤسسة العسكرية، أوقفت مديرية المخابرات المدعو الشيخ، وتبين نتيجة التحقيقات الأولية أن لديه خلافات عائلية مع المذكور سرور، كما اعترف بالافتراءات التي ساقها بحق الضابط العام، وضُبط بحوزته سلاح حربي دون ترخيص. وتجري متابعة التحقيق بإشراف القضاء المختص".