ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة ماغي بو غصن صورة اولى من كواليس مسلسلها الجديد بروفا الذي سيعرض خلال شهر رمضان المقبل ويشاركها البطولة الفنان المصري أحمد فهمي.
وعلقت ماغي: "أنا والنجم الصديق الموهوب والعفوي أحمد فهمي انطرونا.. رمضان 2019 #ماغي_بو_غصن#أحمد_فهمي #رشا_شربتجي #يم_مشهدي
وعقبال المية يا أحلى قلب بالنجاح والصحة ".
المسلسل من النوع الكوميدي الذي إعتادت ماغي بو غصن على تقديمه وهو من كتابة ريم مشهدي وإنتاج "إيغل فيلمز"، ويشارك فيه مجموعة من الممثلين.
ويشار إلى أن هذه التجربة هي الثانية لأحمد فهمي في الدراما المشتركة.
كانت هذه تفاصيل خبر ماغي بو غصن في أول صورة من بروفا الى جانب أحمد فهميوالدة المنتج زياد شويري في ذمّة اللههمام إبراهيم... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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