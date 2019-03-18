ميرنا وليد - بيروت - توفيت والدة المنتج اللبناني زياد شويري حيث كانت الكاتبة نادين جابر من اوائل من نشر الخبر مع النعوة ، معلقة: "والدة المنتج زياد شويري في ذمّة الله! الله يرحمها و تكون نفسها بالسما!

من موقع الخليج 365 نتقدم بأحر التعازي لعائلة الراحلة واسكنها الله فسيح جناته.

ستقبل التعازي يوم غد الاثنين ويوم الدفن في الدامور وتظهر التفاصيل في "ورقة النعوة" أدناه.