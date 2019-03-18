خاص بالصور- محمد حماقي يحيي حفله الاول بعد عمليته الجراحية على الكرسي

ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان المصري محمد حماقي حفلا غنائيا في التجمع الخامس، والذي اقيم عن انجازات الدولة، وذلك في اولى الحفلات التي يحييها عقب أجرائه عملية جراحية دقيقة في قدمه وتركيب شريحة و٦ مسامير.

وحرص عدد كبير من المشاهير على المشاركة في الحفل، وبمجرد صعود حماقي على خشبة المسرح غنى أغنية "نفسي أبقى جنبه " لتتعالى صيحات وهتافات الإعجاب ممن رددوا "سلامتك يا حماقي".

ووجه حماقي تحية للحاضرين قائلا "الحقيقة انا في مش في احسن حالاتي لكن ما كنش ينفع اتأخر عليكم في مناسبة عن انجازات الدولة"، وأحيا الحفل وهو جالس على كرسى على خشبة المسرح.

وتألق حماقي بعدد كبير من اغاني ألبومه الجديد منها "كل يوم من ده"، " يزلزل "، "صور" ، "ليلي "،"من البداية" ،"راضيني" و"يا ستار" والعمل ايه".. بالإضافة إلى "ما بلاش" وعدد اخر من اغانياته الشهيرة.

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واستعرض الحفل إنجازات الدولة التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية من خلال فيلم تسجيلي تم عرضه خلال الحفل المقام حاليا، إلى جانب تكريم عدد من الفنانين عن مجمل أعمالهم.

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تصوير شريف عبدربه