أليساندرا أمبروسيو حملت أضخم أجنحة لفيكتوريا سيكريت رغم حملها.. وتصدّرت أغلفة المجلات

ميرنا وليد - بيروت - أليساندرا كورين ماريا أمبروسيو عارضة أزياء برازيلية ولدت يوم 11 نيسان/أبريل عام 1981، في مدينة إيريتشيم في ولاية ريو غراندي دو سول في البرازيل. درست في مجال الأزياء بالبرازيل، واختيرت في المسابقة النهائية، كعارضة وهي في الـ14 من عمرها وحقّقت شهرة كبيرة، غير أنها شاركت في حملات دعائية وعروض أزياء لأهم دور الأزياء العالمية، منها دولتشي أند غابانا، وبالمين وأرماني أكستشاينج، رالف لورين وكريستيان ديور وغيرهم. وأصبحت مع مرور الوقت أكثر العارضات طلباً لتصدّر صفحات المجلات العالمية، على رأسها مجلّة Glamour و Vogue، حيث تكسب 6 ملايين دولار في كل سنة.

نشأتها

أليساندرا أمبروسيو ذات أصول إيطالية وبولندية، يملك والدها محطّة للوقود، وعندما بلغت عامها الثاني عشر التحقت بصف لتعلّم عرض الأزياء، وكانت واحدة من عشرين متسابقة اللواتي وصلن إلى نهائيات مسابقة ايليت موديل لوك في العام 1996. كانت أليساندرا معقدّة من أذنيها الكبيرتين، ولاحقاً خضعت لعملية جراحية تجميلية، عانت منها مضاعفات لعامين كاملين وفي العام 2006، اعترفت خلال ظهورها في برنامج تيرا بانكس أنّ الجراحة كانت تجربة سيئة جداً في حياتها.

أسرار جمال عارضة الأزياء أليساندرا امبروسيو

لا تزال عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا امبروسيو تحافظ على شبابها وبشرتها المشدودة رغم تقدّمها في السنّ. ولحفاظها على هذه البشرة النضرة والمتألقة اعترفت مراراً في وسائل الإعلام أنها مهووسة في ترطيب بشرتها بشكل مستمر مستخدمة العديد من الكريمات والسيروم وأنها تعتمد لنضارة ونعومة وجهها مصل الفيتامين C، كما أنها تعشق أقنعة الوجه الطبيعية والمغذية وخصوصاً ماسك الخيار وجيل نبتة الألوفيرا.

كما أنها تحاول الإبتعاد عن التوتر لأنه يؤدي الى الشيخوخة المبكرة، بالإضافة الى نظام غذائي صحيّ ولا تحبّذ وضع المكياج يومياً باستثناء وضع كريم الوقاية من الشمس لمحاربة ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة.

أما عنايتها بالشعر فتعتمد القبعة لحمايته من الشمس كما تحافظ على نوعية شعرها الصحي واللامع من خلال اللجوء الى الأقنعة الطبيعية المكونة من الفاكهة والأعشاب لترطيبه من الجذور حتى الأطراف.

أليساندرا أمبروسيو وعائلتها

ارتبطت أليساندرا أمبروسيو بعلاقة عاطفية مع رجل الاعمال جيمي مازور عام 2005 وأعلنت خطوبتهما عام 2008، وأنجبت منه طفلتها "أنجا"، ثم أنجبت إبنها "ليو" عام 2012.

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إلا أن عدسة كاميرا الباباراتزي رصدتها برفقة حبيبها الجديد رجل الاعمال الايطالي نيكولو اودي، الذي بدأت بمواعدته في شهر آب/أغسطس عام 2018 وذلك بعد خمسة اشهر من انفصالها عن خطيبها جيمي مازور بعد علاقة حب دامت 10 سنوات.

أليساندرا أمبروسيو وخطها

في العام 2004 أطلقت خطها الخاص في تصميم أزياء ملابس البحر، الذي حمل اسم Alessandra Ambrosio by Sais، والذي بيع منه أكثر من 10 آلاف قطعة في الشهر الأوّل، وبعدها تحوّلت إلى وجه إعلاني لماركة Next الإنكليزيّة، وقد صنّفتها مجلة فوربس بالعارضة الأغلى ثمناً في العالم. وفي العام 2004 أيضاً، اختيرت لتنضم إلى عارضات فيكتوريا سيكريت، كما كانت لها مشاركات تلفزيونية خجولة.

أليساندرا أمبروسيو وفيكتوريا سيكريت

وبحلول عام 2006 ، تم اختيارها لتكون أول متحدثة باسم خط "PINK" السري في فيكتوريا في عام 2005 ، كانت تسير في ممشى فيكتوريا سيكريت للموضة مرتدية الملابس الداخلية المصنوعة بالكامل من الحلوى.

في نسخة عام 2008 من عرض الأزياء ، كانت تسير على المدرج بعد ثلاثة أشهر من ولادة طفلها الأول ، وافتتحت المعرض بعد عام 2009.

وشهد عام 2011 ارتداءها أثقل الأجنحة بوزن (30 رطلاً) أكثر من أي وقت مضى للمعرض وهي حامل بطفلها الثاني.

في عام 2012 ، تم اختيار أليساندرا أمبروسيو لارتداء "Fantasy Bra". صدرية فلورال فانتسي ، التي أنشأتها مجوهرات لندن ، تتميز بالجمشت والياقوت والياقوت الأزرق والماس (بما في ذلك الماس الأبيض عيار 20 قيراط في المركز) ، وجميعها مطلية بالذهب الوردي والأصفر ، وفقا لـ InStyle.

هناك أيضاً حزام مزين بأكثر من 5200 حجر من الأحجار الكريمة. في عام 2014 ، كانت ترتدي "Dream Fantasy Bra" ، إلى جانب ملاكها "أدريانا ليما" Adriana Lima. وكل من حمالات الصدر بلغت تكلفتها 2.5 مليون دولار أميركي.

بعد عرض فيكتوريا سيكريت عام 2017 ، نشرت أليساندرا امبروسيو عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي أنها ستتقاعد بعد "17 عرضاً لفيكتوريا سيكريت للأزياء" التي وصفتها بأنها "مدهشة.. تلهمها هي والنساء في جميع أنحاء العالم".