كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة تقديم موسم جديد من المسلسل التركي "العهد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

على الرغم من اعتذار عدد من الفنانين الأتراك عن الاستمرار في تقديم حلقات جديدة من مسلسل "العهد"، إلا أن الشركة المنتجة للعمل تنوى تقديم موسم رابع من المسلسل.

جاء قرار الشركة المنتجة بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل في تركيا على مدار المواسم الماضية، خاصة بعد تصدره نسب المشاهدة فى موسمه الأخير.

وكان الفنان بوراك سافيتش آخر الفنانين الذين اعتذروا عن الاستمرار في المسلسل خلال الموسم الرابع بسبب تعاقده على بطولة مسلسل آخر.

تجدر الإشارة إلى أن مسلسل “العهد” كان قد فاز بجائزة “مسلسل العام” ضمن الحفل الذي أقامه موقع Magzinic للإعلان عن أفضل الأعمال الدرامية التركية التي عرضت خلال الفترة الماضية.