أين هو عمر دياب في عيد ميلاد دينا الشربيني؟

احتفلت الفنانة دينا الشربيني مساء أمس السبت بعيد ميلادها الـ 34 الذي يوافق اليوم الأحد 17 مارس، بصحبة عدد كبير من أصدقائها المقربين في أحد الملاهي الليلية الشهيرة في القاهرة، ولفت الأنظار عدم ظهور النجم عمرو دياب بصحبتها، حيث ظهرت بمفردها وهي تلوح بالألعاب النارية.

الفيديو تم نشره عبر الحساب الشخصي لزميل دينا الشربيني الفنان عمر السعيد، ورغم أن الموسيقى في الخلفية لم تكن من أغاني عمرو دياب، إلا أنه أصر على الإشارة إليه بتعليق لافت قال فيه: "Happy Birthday DouDou! و على رأي الهضبة يتعلموا يتعلموا"، وأشار عدد من حضور الحفل لتواجد دياب ولكنه رفض التصوير.

يذكر أن عمرو دياب متفرغ للتحضير لحفله المرتقب يوم 22 مارس الجاري في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، وبعدها سيتوجه إلي دبي لإحياء حفل آخر هناك نهاية الشهر الجاري، بينما تواصل دينا الشربيني تصوير أحدث أعمالها "زي الشمس" وتجسد فيه شخصية محامية تبحث عن قاتل شقيقتها الدور الذي تؤديه ريهام عبد الغفور.

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المسلسل مأخوذ من المسلسل الإيطالي "sisters" ومن المقرر عرضه خلال ماراثون دراما رمضان 2019 ويشاركها البطولة الفنان أحمد صلاح السعدني، ريهام عبدالغفور سوسن بدر، أحمد مالك.

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