شاهد… لجين عمران بإطلالة مختلفة بالشعر القصير

كتب امير فتحي في الاثنين 18 مارس 2019 12:57 صباحاً - نشرت الاعلامية السعودية لجين عمران صورة من جلسة تصوير جديدة خضعت لها، وذلك عبر حسابها على انستغرام، ظهرت فيها بإطلالة مختلفة بالشعر القصير.

وكشفت لجين عمران ان جلسة التصوير كانت لصالح دار مجوهرات فرنسية وبالتعاون مع مجلة Vogue Arabia.

وعن الشعر القصير والإطلالة المختلفة، قالت لجين عمران: “كان لديهم رؤية جريئة و مختلفة في بالهم

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