5 روايات مرشحة للإنتاج التلفزيوني والسينمائي وخلافة "Game of Thrones"

ينتظر عشاق سلسلة "Game of Thrones" "صراع العروش .. أغنية الثلج والنار" عرض الحلقة الأولى من جزئه الأخير يوم 14 إبريل/نيسان 2019، قبل نشر مجلد الرواية لاحقاً.

وبالنسبة إلى كثير من محبي "صراع العروش" باتت السلسلة عنصراً أساسياً من روتينهم الترفيهي، ينتظرونه سنوياً للانطلاق في رحلة من الأحداث الحماسية المشوقة، مع أبطالها من الممالك السبع ومكائد الأطراف المتصارعة.

ورشّح موقع "Time" عدداً من الروايات "الفانتازية" والخيالية لحيازة شهرة واسعة على غرار "صراع العروش" وتحويلها إلى مسلسلات تبثّ في مختلف المنصات.

"The Witcher Saga" لِأندريه سابكوفسكي:



يُنتظر أن تُحوّل الروايات الثمانية والمجموعات القصصية للكاتب الهولندي أندريه سابكوفسكي إلى مسلسل سيتم بثه على شبكة "نتفلكس" العام الجاري، وتدور أحداث قصة "The Witcher Saga" حول صياد يستعمل قواه الخارقة كي يتتبّع الوحوش ويقضي عليها، إذ حُوّلت الرواية سابقاً إلى لعبة فيديو وحقّقت نجاحاً كبيراً.





"Throne of Glass" لِسارا جي ماس:

تعتزم منصة "Hulu" عرض مسلسل مقتبس من سلسلة روايات "Throne of Glass" والتي تدور أحداثها حول قاتلة تسعى إلى الحصول على حريتها، محاربةً عدداً من الأعداء في مملكة تعج بالخونة، كما هو الحال في "Game of Thrones".





Advertisements

"The Black Company" لِجلين كوك:

تتمحور أحداث هذه الرواية حول عصبة من القتلة المأجورين الذين يقعون في معركة ضارية، لِتتالى من بعدها الأحداث، ويتم اختبار ولاءهم مجدداً لملكة امبراطورية الشمال.





"The King killer Chronicle" لِباتريك روثليس:

يعتبر كيفوثي الشخصية المركزية في هذه الرواية، وقد نجى من طفولة قاسية ليصبح عرافاً سيء السمعة.

وكتب الروائي باتريك روثليس ثلاثة أجزاء من القصة، صدر منها اثنان حتى الآن، وتمّ بيع 10 ملايين نسخة في انتظار تحويلها إلى فيلم ومسلسل تلفزيوني.





ثلاثية "The Dark Star" لِمارلون جيمس:

وُصِف الجزء الأول للثلاثية ”Black Leopard, Red Wolf“ بالكتاب الأكثر انتظاراً في عام 2019.

ويروي الكاتب مارلون جيمس الحائز على جائزة ”مان بوكر“، قصة مرتزقة يسعون إلى إيجاد طفل مفقود، ويخوضون في رحلتهم مغامرات مع مخلوقات أسطورية خطيرة.

وطالبت شركتا الإنتاج السينمائي "Michael B. Jordan’s production" و"Warner Brothers" بالحصول على حقوق إنتاج الرواية وتحويلها إلى فيلم سينمائي.