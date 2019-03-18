نجلاء بدر ودياب مع أولادهم فى مدرسة بـ 6 أكتوبر بـ"أبو جبل"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصور النجمة نجلاء بدر عددا من مشاهدها فى مسلسل "أبو جبل"، للنجم مصطفى شعبان أمس الأحد وتجمع المشاهد مع زوجها فى أحداث المسلسل محمد دياب فى ديكور مدرسة بمدينة 6 أكتوبر لزيارة اولادهم داخل المدرسة. ويجسد النجم مصطفى شعبان خلال الأحداث شخصية تاجر كبير، وتدور الأحداث فى إطار درامى مشوق وصراعات بين عائلتين منها عائلة مصطفى شعبان "أبو جبل" بسبب التجارة، وبعد وفاة النجم حسن حسنى الذى يجسد دور والد شعبان تبدأ الصراعات على الميراث. مسلسل "أبو جبل" تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مصطفى شعبان، دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوى، محمد على رزق، عايدة رياض، ناهد رشدى، مصطفى درويش، أنعام الجريتلى، غفران محمد وعدد آخر من الفنانين.

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