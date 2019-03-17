شاهد.. سازديل تكشف عن ديانتها

كتب امير فتحي في الأحد 17 مارس 2019 11:57 مساءً - كشفت المذيعة اللبنانية سازديل المقيمة في الكويت عن ديانتها وذلك أثناء حلولها ضيفة على الاعلامية مي العيدان في برنامج “كشف حساب”.
وقالت سازديل ان والدها مسلم ووالدتها مسيحية كما انها درست في مدرسة راهبات، وقالت ان هذا امر طبيعي في لبنان.
واكدت سازديل على التسامح بين الطوائف في لبنان وان ما تعكسه السياسية ليس دائما صحيحا وان نفس السياسيين الذين يتخاصمون على السياسة يتناولون الطعام معا مساءا.
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